È morto Ennio De Benedictis, l’ideatore del Frentano d’Oro

Se n’è andato ieri, nell’ospedale Renzetti di Lanciano, Ennio De Benedictis, storico ideatore del premio il Frentano d’Oro e personaggio di spicco della cultura lancianese.

È morto ieri, dopo una caduta accidentale in casa e a nulla è servita la corsa in ospedale e le cure dei sanitari. De Benedictis, che avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 7 luglio, negli anni ’90 era stato il primo presidente dell’ordine di ragionieri e commercialisti di Lanciano, dopo il distaccamento dalla sezione di Chieti da cui la città frentana dipendeva.

Orgoglioso cittadino lancianese, “amava a tal punto la sua città e tutto il territorio circostante - come ricorda l’amico Mario Giancristofaro, giornalista del Messaggero - da essersi letteralmente inventato il premio Frentano d’Oro nel 1998”, un riconoscimento per tutti quei frentani appunto che, negli anni, si sono distinti lontano dalla loro città natale. Ultima edizione, il 2018, con l’assegnazione dell’ambito premio alla cardiochirurgia Sonia Albanese, in occasione del ventennale.

De Benedictis, nonostante le condizioni di salute non erano più quello di un tempo, era già al lavoro per l’edizione 2021, alla costante ricerca di un personaggio di spicco da eleggere Frentano d’Oro post pandemia.

I funerali si terranno venerdì 2 luglio, nella chiesa parrocchiale di Villa Andreoli, alle ore 16.30. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione di Zonalocale.