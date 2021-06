"Cosa FAI stasera?", ecco il nuovo gruppo giovani del Fondo Ambiente Italiano

Cosa Fai stasera? Una domanda che strizza l'occhio a un invito da parte del Gruppo FAI Giovani di Lanciano, appena costituito, e che si presenta domani sera, 1° luglio, con un aperitivo a cui seguirà una passeggiata accompagnata nel quartiere di Lancianovecchia.

"Siamo giovani in tutti i sensi - spiega la Capo Gruppo Eugenia Napoleone - perché nati da poco e con il comune denominatore di essere tutti ragazzi, che in linea con lo spirito del FAI, condividono l'amore e l'interesse per la cultura, l'arte e l'ambiente. Il nostro obiettivo è sensibilizzare il pubblico giovane alla valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale di tutte le realtà, anche le più piccole. Lo faremo attraverso le nostre iniziative ma anche con il coinvolgimento ampio di altri giovani, che invitiamo a unirsi a noi per dar vita a una rete di ragazzi che sostengano la missione del Fai".

Tornando alla "prima" di domani l'appuntamento è alle ore 18 per l'aperitivo e la presentazione del gruppo al vico I dei Bastioni, con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 320 5658635. A seguire, alle 19.30, partirà la passeggiata in compagnia dell'artista Nicola Di Totto, con partenza da piazza dei Frentani. Sarà l'occasione per riscoprire alcuni dei tesori nascosti di Lanciano, dalle antiche chiese di San Biagio e Sant'Agostino fino al murale dedicato a Fedele Fenaroli, espressione del nuovo progetto d'arte contemporanea "Talking walls".

Per far parte del FAI Giovani di Lanciano è richiesta un'età tra 18 e 35 anni e una quota di iscrizione di 15 euro, ma ulteriori informazioni possono essere richiesta anche via mail all'indirizzo lanciano@faigiovani.fondoambiente.it. Le attività, i progetti e le iniziative possono essere seguite anche attraverso i social: per Facebook e Instagram l'account è @faigiovanilanciano.