Dal 1° luglio via ai vaccini anti Covid in farmacia

“Da oggi, 28 giugno le nuove disposizioni impongono le mascherine solo nei luoghi chiusi e quando non si riesce a mantenere la distanza, vanno perciò evitati gli assembramenti e soprattutto si deve utilizzare la mascherina in condizioni ritenute rischiose. Alla luce di questa situazione diventa importante conoscere il numero degli anticorpi e quindi la propria condizione immunitaria – sottolinea Moreno Camponetti, amministratore unico del Centro Medico Madonna Del Ponte e titolare della farmacia del Verde - parlo naturalmente dei vaccinati. Ritengo quindi fondamentale, per proseguire in un percorso di attenzione e di consapevolezza, effettuare il test sierologico quantitativo, specie in considerazione della variante Delta che a quanto pare sembra essere molto contagiosa”.

E domani 29 giugno nello spazio antistante la villa ex Colalè, saranno effettuati i test sierologici. Riprende, dunque, la collaborazione, mai interrotta, con l'Università di Chieti, un sodalizio costruttivo che ha permesso in questi mesi di disegnare una mappa del territorio attraverso l'esecuzione di tamponi molecolari, antigenici e sierologici. Domani e pure il prossimo 13 luglio saranno giornate dedicate ai test sierologici quantitativi.

“Basta prenotarsi e spendere pochi minuti del proprio tempo per sapere il numero degli anticorpi e quindi valutare con coscienza i propri comportamenti. La campagna vaccinale che mi auguro prosegua con serietà e velocità, ha ridotto drasticamente il numero dei contagi, ma non bisogna abbassare la guardia – continua Camponetti - , è giusto riaprire tutte le attività, tornare a una vita normale di cui tutti sentiamo il bisogno, ma per scongiurare il ritorno di mesi drammatici è determinante il nostro comportamento che deve essere attento e rispettoso della salute nostra e di chi ci circonda”.

Alla farmacia del Verde dove continuano i test rapidi (ne sono stati effettuati migliaia) dal 1 luglio prossimo si darà il via ai vaccini. “Sono tante le richieste che stanno arrivando in questi giorni, il 1 luglio cominceremo la somministrazione dei vaccini nei gazebo appositamente attrezzati, garantendo come abbiamo sempre fatto, una condizione di sicurezza. Johnson&Johnson dai 60 anni in poi e Pfizer per tutti gli altri. Si può prenotare telefonando semplicemente al numero della Farmacia 0872-714585”, conclude Camponetti.

Per prenotare il test sierologico si potrà telefonare al numero 3398209362 o inviando una mail a prevenzionecovid19@centromedicomdp.it