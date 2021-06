L’estate di Lanciano riparte dalla cultura

Orchestre, cinema all’aperto e musica dal vivo, è solo un piccolo anticipo di tutto quello che la nostra città offrirà a lancianesi e turisti nell’estate appena iniziata. E a raccontarcelo nell’ultima puntata di Timeout, sono stati proprio i diretti interessati: Andrea Tenaglia, per l’Estate Musicale Frentana, Walter Gaeta, associazione Overtones, Gianmaria Tantimonaco, Picsat Abruzzo e Marusca Miscia, assessore alla Cultura del Comune di Lanciano.

Tenaglia, Gaeta e Tantimonaco hanno svelato le carte e anticipato quali saranno i principali appuntamenti estivi lancianesi iniziati domenica scorsa con il concerto inaugurale dell’Estate Musicale Frentana. Un’estate, quindi, che si preannuncia caldissima e non solo per le temperature bollenti. Ma per i circa 10 concerti dell’istituzione frentana che quest’anno compie 50 anni e vuole festeggiarli in grande stile; per l’edizione 2021 della rassegna Suoni&Visioni - il festival del cinema muto che riparte dall’estro creativo di Walter Gaeta; ed il cinema all’aperto, organizzato dalla Picsat Abruzzo, pensato appositamente per il parco verde del quartiere Santa Rita, occasione culturale e sociale, dopo oltre un anno di chiusure dovute alla pandemia.

“Noi ce l’abbiamo messa tutta e nonostante tutto abbiamo provato a non fermarci”, ha detto l’assessore Miscia.