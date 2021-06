Sport e solidarietà, incontri settimanali tra atleti dell’Unibasket e giovani sportivi dell’Anffas

Questa mattina una delegazione dell'Unibasket Lanciano, composta dal dirigente Antonio Serrapica, dal coach Fabio Di Tommaso, da Egidio Salati e dagli atleti Seraphin Kadjividi Boussoukna, Costantin Maralossou Dabangdata e Simone Serrapica, si è recata in visita nella nuova sede operativa dell'Anffas Onlus nel comune di Santa Maria Imbaro.

L'incontro è stato occasione per poter rinnovare la sinergia tra la società sportiva e l'ente che da tanti anni si occupa di assistenza sociale sul territorio frentano. Nel dettaglio quello di oggi è stato il primo di una lunga serie di appuntamenti a cadenza settimanale con cui grazie all'interessamento ed alla sensibilità di Egidio Salati, responsabile del progetto, i ragazzi dell'Anffas si avvicineranno alla conoscenza ed alla pratica della pallacanestro.

Già oggi i piccoli atleti, grazie alla sincera e cordiale disponibilità dei ragazzi dell’Unibasket, hanno dato vita ad una sessione di allenamento con esercizi di palleggio e tiro a canestro. Il primo incontro-allenamento è culminato poi in una partitella in cui i ragazzi della struttura, a tutti gli effetti tesserati con l’Unibasket, hanno partecipato con grande entusiasmo indossando la canotta da gioco a loro appositamente donata.

Si rinsalda quindi la sinergia tra Unibasket ed Anffas. Già nel recente passato la società rossonera aveva aderito al progetto “APE” finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le cui finalità erano quelle di creare un servizio che avesse come destinatari i pre-adolescenti e gli adolescenti, nonché i giovani adulti con disabilità intellettiva che grazie ad interventi di supporto fossero utili nella crescita della consapevolezza, dell'autodeterminazione e dell' autostima dei ragazzi.

In particolare l'Unibasket Lanciano, come ente partner, ha quindi deciso di programmare per quest'estate un nuovo ciclo di allenamenti diretti dal responsabile Egidio Salati e rivolto ad un gruppo di ragazzi dell'Anffass.