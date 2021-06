La Lega punta su Di Campli, ma i giochi sono ancora aperti

Sarebbe Donato Di Campli il nuovo designato dalla Lega per essere il candidato sindaco delle elezioni amministrative del prossimo autunno. L’imprenditore avrebbe scalzato l’avvocato Danilo Ranieri e sarebbe in pole position come candidato del Carroccio e, forse, di tutta la coalizione di centrodestra. Paolo Bomba (Fratelli d’Italia), dal canto suo, potrebbe decidere di appoggiare Di Campli o forse, addirittura di rinunciare persino alla candidatura anche come consigliere e decidere di non partecipare alla competizione elettorale.

Di Campli intanto attende e non si sbilancia ma nel frattempo il polo civico, con Tonia Paolucci e Filippo Paolini, potrebbe dare del filo da torcere alla coalizione di centrodestra, proprio come era accaduto 5 anni fa con Errico D’Amico.

Nel centrosinistra, invece, per ogni passo in avanti sembrano essercene due indietro. Dopo un’iniziale apertura verso il Pd e la candidatura di Leo Marongiu, Progetto Lanciano e Giacinto Verna sembrano essere tornati sui propri passi, in attesa ancora di scegliere e capire chi possa essere il miglior nome per fare sintesi nell’intera coalizione. E intanto Dora Bendotti non si arrende.