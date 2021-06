Progetto Lanciano: "Nessuna scelta definitiva sul candidato sindaco"

“Per senso di responsabilità e per non vanificare un’esperienza durata dieci anni, in questi ultimi giorni Progetto Lanciano, attraverso il proprio candidato a sindaco Giacinto Verna, sta riunendo e incontrando le principali componenti dell’attuale maggioranza, rappresentate dagli altri due possibili candidati a sindaco, Leo Marongiu e Dora Bendotti, nonché dall’assessore Davide Caporale”.

Queste le parole del movimento civico Progetto Lanciano dopo le indiscrezioni sull’appoggio alla candidatura a Leo Marongiu [LEGGI QUI].

“L’obiettivo è verificare la tenuta e la consistenza della coalizione, nonché che i temi da sempre considerati priorità da parte del movimento trovino la giusta attenzione nel programma elettorale. Una volta accertato questo, - prosegue la nota - faremo la sintesi sul candidato affinché sia la migliore espressione di questa maggioranza. Al momento nulla è stato ancora deciso”.

Progetto Lanciano precisa altresì che, qualora vi fosse una convergenza unitaria su un candidato diverso da quello proposto e sostenuto dal movimento, sarebbe pronto a fare un passo indietro. “A guidarci - conclude la nota - saranno, prima di tutto, l’interesse e il bene della città di Lanciano”.