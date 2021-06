"Dopo di noi", pubblicato il bando a sostegno dei disabili gravi

È stato pubblicato l'avviso dell'ente d'ambito Frentano n.11 finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, nell'ambito della legge “Dopo di Noi”. Le risorse complessive a disposizione, recuperate da fondi residui delle annualità 2016-2017-2018 e autorizzate dalla Regione Abruzzo per la rimodulazione, sono pari a 332.712 euro per tutto l'ambito n.11 Frentano.

I destinatari del contributo sono le persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, residenti nei Comuni dell'ambito sociale n.11 Frentano, con età da 18 anni in su e in possesso di Isee ordinario in corso di validità. In particolare, l'assegno è destinato a persone con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, con certificazione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3, legge 104/1992, che non possano contare sul sostegno della famiglia in quanto mancanti di entrambi i genitori o con genitori non in grado di fornire adeguato sostegno.

La domanda, debitamente firmata e compilata secondo il modello disponibile al link www.bit.ly/dopodinoi2021 unitamente all'avviso integrale e agli altri documenti utili, potrà essere consegnata a mano agli sportelli del Segretariato Sociale dei Comuni dell’ente d'ambito Frentano 11 o tramite pec all’indirizzo del proprio comune di residenza entro e non oltre le ore 12 di venerdì 9 luglio 2021.