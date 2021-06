Feste di Settembre 2021, Niccolò Fabi a Lanciano il 16 settembre

È Niccolo Fabi l’artista che si esibirà nella serata finale, il 16 settembre, delle Feste di Settembre di Lanciano 2021. Il concerto si svolgerà al Parco Villa delle Rose, che sarà inaugurato a breve e che è stato pensato anche per essere un’arena di concerti e spettacoli, proprio perché riesce a garantire quella sicurezza e rispetto delle norme diventate ormai fondamentali, non solo a seguito all’emergenza Covid, ma anche in ottemperanza alle normative anti terrorismo.

A svelare il primo artista che si esibirà nel cartellone è il presidente Maurizio Trevisan, confermato alla guida del Settembre lancianese anche per il 2021.

Niccolo Fabi porterà a Lanciano il tour sospeso nel 2020, insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. Un tour che partirà tra pochi giorni a Roma, per fare poi tappa su e giù per lo Stivale, e arrivare a Lanciano giovedì 16 settembre, che è anche la data fissata dal sindaco Mario Pupillo come festività patronale.

Niccolo Fabi ripercorrerà oltre vent’anni di successi, da Capelli, con cui vinse il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1997, fino ai brani dell’ultimo album "Tradizione e Tradimento", prodotto insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese.

“Come lo scorso anno – annuncia il presidente Trevisan – i concerti si svolgeranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria dei posti, con un costo che cercheremo di mantenere il più possibile basso. L’emergenza Covid, insieme alla normativa Gabrielli, infatti, non ci permettono più di assistere ai concerti che hanno da sempre caratterizzato le Feste di Settembre, con decine di migliaia di persone assembrate in piazza”.

Ma quello di Fabi è soltanto uno dei tanti eventi che caratterizzeranno le Feste di Settembre 2021. Compatibilmente con la pandemia e il suo evolversi – che purtroppo non è possibile prevedere – l’intenzione del Comitato, di concerto con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pupillo, è quella di tornare a un programma delle Feste di Settembre il più possibile completo, con manifestazioni legate alla tradizione che si intervalleranno con eventi di spettacolo, enogastronomia, cultura e sport.

“Chiaramente – rimarca Trevisan – il programma sarà allestito sempre nel totale rispetto delle norme e nella più completa tutela della salute pubblica, e potrà subire modifiche in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni – conclude Trevisan – organizzeremo una conferenza stampa per illustrare altri eventi in programma e anticipare con la maggiore attendibilità possibile il cartellone completo delle Feste di settembre 2021”.