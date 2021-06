Da Lanciano a Ravenna, sul podio della gara nazionale di pesca

A Marina di Ravenna, 11 e 12 giugno scorsi, si è tenuta una gara di pesca di interesse nazionale sotto l'egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS-CONI) che ha decretato il secondo posto del podio e per la prima volta, dopo oltre dieci anni, per una squadra abruzzese: Team Kinetic Sea asd di Lanciano composto da Marcello Fallucca, Tonino Pantaleone, Paolo Ciccocioppo e Girolamo Ciliberto.

Alla competizione hanno partecipato 25 imbarcazioni di squadre provenienti da tutta Italia dopo aver vinto le selezioni provinciali 2019. Massiccia la presenza delle fortissime squadre liguri che anche questo anno con il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi si sono posizionati sullo scalino più alto del podio con una differenza rispetto alla squadra lancianese di solo 18 pesci. Al terzo posto la squadra locale: Ravenna Fishing Club asd. Questa competizione effettua l'azione di pesca a bordo di una barca che in continuo movimento traina delle esche con max 5 canne da pesca utilizzando esche artificiali in un'area di mare denominata "campo gara" ad una distanza dalla costa di circa 2 miglia nautiche (~3,5Km) fino a max 6 miglia nautiche (~11Km).

Si tratta di una tipologia di pesca molto praticata sulle coste italiane in quanto non richiede imbarcazioni particolarmente prestanti viste le esigue distanze dalla costa mentre la squadra deve essere dotata di spiccate doti tecniche e di strategia che sono quelle che hanno fatto la differenza in questo campionato Italiano per il Team Kinetic Sea asd.

La competizione si è svolta in 2 giornate con prove di 6 ore ognuna davanti al porto di Ravenna. L'auspicio dei vincitori è che anche alla luce di questo successo sulla Costa dei Trabocchi tale disciplina possa trovare un numero maggiore di appassionati.