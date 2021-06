Aveva allestito una serra per la coltivazione della marijuana in casa, denunciato 50enne frentano

Coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Con questa accusa è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano, D.N.R., 50enne del posto.

Nello specifico, nel primo pomeriggio di ieri, i militari sono intervenuti nell’abitazione del 50enne dove da qualche tempo erano stati notati anomali movimenti e dove qualche residente aveva segnalato un forte odore di cannabis.

Nell’appartamento, l’uomo, all’interno di due armadi a muro, aveva allestito una vera e propria serra per la coltivazione e proprio lì dentro i Carabinieri hanno rinvenuto 150 grammi di foglie ed infiorescenze di marijuana, diverse lampade irradianti comprese di temporizzatori e fertilizzanti vari utilizzati per stimolare il ciclo vegetativo delle piante di cannabis coltivate.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per D.N.R. è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Lanciano per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga sarà inviata al laboratorio analisi stupefacenti dell’Arma per valutarne l’effettivo contenuto di principio attivo e, pertanto, delineare con precisione i profili di illiceità.