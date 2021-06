Nuovo weekend dedicato alle vaccinazioni a Fossacesia

Ancora un weekend di vaccini, sabato 12 e domenica 13 giugno, nella palestra polivalente di Fossacesia, dedicato ai cittadini di Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni. Per questo nuovo appuntamento, saranno somministrate 400 dosi di vaccino Pfizer riservate però a coloro che risultano prenotati per riceverlo nelle due giornate.

"La nuova apertura è come al solito un impegno importante - commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Devo ringraziare tutto il personale al lavoro in questi mesi cioè il direttore del nostro Distretto Sanitario della Asl, Manola Rosato, gli altri dirigenti, i medici, gli infermieri, il gruppo comunale di protezione civile e tutti gli addetti e ai cittadini che, responsabilmente, decideranno di vaccinarsi, dando un contributo fondamentale al veloce ritorno alla normalità. Il nuovo appuntamento segue quello che abbiamo tenuto il 5 e 6 giugno scorsi nel quale sono stati inoculate 424 dosi di vaccino Pfizer ad altrettanti cittadini prenotati per i richiami”. Le due postazioni del palestra polivalente saranno aperte dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.