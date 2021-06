"Il mondo in una scuola", il ventennale del giornalino dell’Umberto I

Attualità, emergenza Covid, sport, cultura e la Lanciano di domani sono solo alcune delle sezioni di “Il mondo in una scuola”, il giornale dell’istituto comprensivo Umberto I, presentato ieri in una cerimonia allegra, appassionata e finalmente in presenza, nella piazza d’Armi delle Torri Montanare.

I ragazzi della redazione, guidati dal direttore Simona Di Cicco, hanno finalmente potuto mostrare ai loro compagni il risultato di un anno di lavoro, nell’anno in cui il giornale spegne orgogliosamente 20 candeline.

La cerimonia di fine anno è stata inoltre occasione per premiare i finalisti dei Giochi Matematici e Problem Solving e proclamare i vincitori del primo concorso letterario “La scuola che vorrei" aperto alle classi IV e V delle Primarie e le classi della Secondaria dell'Istituto la cui giuria è stata presieduta dal professor Alessandro Mariotti.

L'Istituto Umberto I, diretto dalla professoressa Anna Maria Sirolli, anche in questo anno difficile ha messo in campo progetti e attività che hanno reso viva e propositiva la scuola grazie all'impegno di tutti e soprattutto degli alunni protagonisti assoluti del loro percorso formativo.

“È questa la scuola che ci piace. - ha concluso la mattinata la professoressa Rosetta Madonna - La scuola che ci appassiona, che ci vede insieme e che ci apre verso la nostra comunità: è questa la scuola che fa scuola”.