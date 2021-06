"Quale futuro per la giustizia frentana?", un tavolo per parlare della chiusura dei tribunali

“Chiusura del tribunale di Lanciano: quale futuro per la giustizia frentana?” è il primo evento organizzato dalla neo ricostituita AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della sezione di Lanciano. Il convegno, organizzato con il patrocino del Comune di Lanciano, si terrà domani, 10 giugno, alle ore 10, nella sala convegni “Benito Lanci” della Casa di Conversazione di Lanciano e potrà essere seguito dalla cittadinanza attraverso la diretta Facebook che verrà trasmessa attraverso la pagina istituzionale dell’associazione “AIGA-sezione di Lanciano”.

L'iniziativa mira a costituire un tavolo di confronto per approfondire il tema della Riforma della Geografia Giudiziaria, che sarà nodo cruciale per il futuro della legalità nella regione Abruzzo ed arrivare a delineare quelli che potranno essere i risvolti pratici di questa riforma, in particolare per la realtà di Lanciano e del suo circondario.

“Con questo evento - sottolinea il presidente Sara Frattura - vorremmo focalizzare l’attenzione dei cittadini sulla problematica della chiusura del tribunale diLanciano e rappresentare che la stessa non riguarda solo gli operatori del diritto ma di tutta la comunità".

Ai lavori prenderanno parte in presenza il sindaco Mario Pupillo, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente del tribunale di Lanciano Riccardo Audino, il Procuratore Capo Mirvana Di Serio, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano Silvana Vassalli, il presidente dell’ODCEC di Lanciano Giancarlo Talone, il vice questore della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano Lucia D'Agostino, il Maggiore dei Carabinieri di Lanciano Vincenzo Orlando. È attesa, inoltre, la partecipazione dei parlamentari Nazario Pagano e Luciano D’Alfonso.