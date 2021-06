Sei seminari per tornare a suonare con la Scuola Civica di Musica

Dopo la pausa dovuta al Covid, tornano i seminari dell’Istituzione Civica di Musica “Fedele Fenaroli” guidata dall'avvocato Alberto Paone, dal 14 giugno al 31 luglio, soprattutto nelle aree esterne del Parco delle Arti Musicali di Lanciano.

Musica classica d’insieme, esecuzione di musica da film, canto lirico ed accompagnamento pianistico del canto lirico, canto moderno e musica moderna d’insieme pop e jazz. Questi i seminari che saranno tenuti da docenti di comprovato valore, in gruppi da sei allievi con due docenti per gruppo. Sarà possibile tenere più gruppi per lo stesso seminario.

Ogni gruppo sarà impegnato in due sessione settimanali da due ore ciascuno in orario pomeridiano. I seminari si concluderanno con un concerto e sono destinati a musicisti che abbiano una minima preparazione di base, tale da consentire la partecipazione a sessioni di musica d’insieme.

Venerdì 11 giugno, per ripartire con la musica, dalle 18 alle 20, open day di orientamento.