Segue una ragazza in auto e al suo passaggio si masturba: denunciato un 60enne

È stato denunciato per molestia e atti osceni A.D.P., 60enne di Lanciano, che, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un increscioso episodio ai danni di una giovane poco più che ventenne.

La ragazza, ancora sotto shock per l'accaduto, ha denunciato alla stazione dei carabinieri di Lanciano quanto le è capitato. "Un uomo di circa 60 anni, dopo averla già notata all’interno di una attività commerciale e seguita nel percorso, l'ha seguita nel suo percorso a piedi", spiega il tenente Giuseppe Nestola, comandnate del Norm. La ragazza a notato che l'uomo, dopo averla seguita in auto, l'ha superata e ha parcheggiato in una via del centro cittadino. Mentre lei passava a piedi accanto alla vettura "l'uomo ha compiuto atti masturbatori in sua presenza per poi riprendere la marcia e allontanarsi rapidamente facendo perdere le sue tracce", spiega il tenente Nestola.

Le immediate indagini attivate dai militari della locale Stazione Carabinieri della Compagnia di Lanciano, a seguito della denuncia sporta dalla ragazza, permettevano, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima stessa "di risalire dapprima al veicolo e subito dopo anche all’autore del gesto. L’uomo è stato identificato in A.D.P., 60enne di Lanciano il quale è stato denunciato per molestia e atti osceni alla Procura della Repubblica di Lanciano. I Carabinieri proseguono negli accertamenti e nel ricevere testimonianze atte a verificare l’eventuale sussistenza di analoghi casi segnalati nel territorio frentano".