Rifiorisce Lanciano, rinviata al 10 giugno la scadenza del bando

È stato posticipato a giovedì 10 giugno, il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso "Rifiorisce Lanciano - Città dell'Accoglienza 2021". A comunicarlo l'assessorato alla Cultura e al Turismo.

La seconda edizione del concorso, indetta per l'anno 2021 dal Comune di Lanciano, spiegano dall'amministrazione, è "finalizzata all'abbellimento, attraverso decorazioni floreali, di particolari abitativi esterni, vetrine con affaccio sulla pubblica via e spazi esterni in disponibilità, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici della nostra città, promuovendo altresì la cultura dell’ospitalità e del verde anche come elemento di decoro. L'edizione 2021 prevede anche una sezione fotografica finalizzata a far concorrere le immagini catturate da occhi e obiettivi diversi per esaltare la bellezza degli allestimenti".

Modulo di domanda e bando del concorso sono disponibili sul sito istituzionale al link: www.bit.ly/rifioriscelanciano2021