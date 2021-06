CTE Plus, dal 1993 la sicurezza di professionalità, esperienza e attenzione al cliente

Infissi, porte interne ed esterne, portoni avvolgibili, portoni sezionali per garage e industriali. È CTE Plus, azienda leader nel settore dei componenti tecnici per edilizia.

La CTE Plus si occupa di commercializzazione ed offre un servizio completo che comprende la consulenza, progettazione, montaggio ed assistenza pre e post vendita.

La vendita è quindi solo la punta di diamante di un percorso che pone attenzione a tutti i passaggi, con la massima professionalità e cura. L’azienda, nata circa 30 anni fa da un’idea di Vito Olivastri, si impegna ad offrire un’assistenza continuativa anche negli anni successivi alla vendita dei prodotti per aumentare la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Negli ultimi anni è sempre più importante, infatti, progredire verso un’esperienza cliente sempre più esigente.

CTE Plus è sempre in grado di fornire soluzioni che garantiscono il miglior risultato qualità-prezzo anche grazie alle collaborazioni con grandi marchi come Hormann, Inotherm e Velux di cui l’azienda è rivenditrice autorizzata.

Oltre allo showroom, presente nell’azienda anche una falegnameria interna a disposizione per lavori personalizzati. La CTE Plus consegna con mezzi propri e nei tempi stabiliti col cliente i prodotti ordinati. I tecnici specializzati si occupano della consegna e di un montaggio a regola d’arte. L’azienda si impegna ad offrire un’assistenza continuativa anche negli anni successivi alla vendita dei prodotti per aumentare la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Da una piccola gestione familiare, negli anni l’azienda è cresciuta fino a poter, oggi, garantire assistenza fiscale ai clienti e sconto in fattura.

Il personale altamente qualificato è in grado di recepire tutte le richieste dei clienti creando soluzioni studiate ad hoc per ogni loro esigenza. CTE Plus si trova in contrada Paglieroni 85, a Treglio, a pochi passi dal casello autostradale di Lanciano.