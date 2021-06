Pupillo risponde ad Adamo: "Sulle barriere architettoniche non è stato fatto abbastanza"

A seguito del servizio apparso una settimana fa su Zonalocale [LEGGI QUI], in cui Adamo Peschi, 46enne in carrozzina, denunciava una città completamente inaccessibile ai disabili, il sindaco Mario Pupillo ha deciso di incontrarlo per vedere insieme a lui i disagi che, chi ha difficoltà motorie, è costretto a vivere ogni giorno.

“Questa città ha bisogno di un piano strategico che abbatta, un po' alla volta, tutte le barriere architettoniche - ha detto Pupillo - e dovrà senz’altro essere premura della prossima amministrazione, qualunque essa sia”. Ed ha annunciato il progetto di un’opera che collegherà piazza Garibaldi a piazza Plebiscito proprio per chi ha difficoltà motorie o anche semplicemente per una mamma con un passeggino.

“Ringrazio il sindaco per la sua disponibilità - ha commentato Adamo - e spero che in futuro possa esserci più sensibilità per un tema che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, resta purtroppo invisibile”.

Una promessa però Adamo è riuscita a strapparla, una modifica al posto riservato ai disabili nel nuovo parcheggio a Sant’Egidio, sotto le Ripe, in modo tale che sia realmente fruibile per chi, come lui, fa dell’autonomia la propria battaglia.