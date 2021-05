Dora Bendotti non vuole rinunciare alla candidatura, scintille nel centrosinistra

Nonostante durante l’ultima puntata di Timeout la segretaria cittadina del Partito Democratico, Rosetta Madonna, abbia affermato con convinzione che il centrosinistra stia puntando all’unità [LEGGI QUI], la strada per raggiungerla sembra ancora molto impervia.

Nell’ultima riunione di coalizione, sono volate scintille, infatti, tra gli esponenti del Pd e l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti, che non vuole rinunciare alla sua candidatura dopo dieci anni in trincea. Ma non a tutti i costi, sembrerebbe.

Mentre dalle fila del partito di Enrico Letta si punta a portare a casa il risultato ed incoronare Leo Marongiu come candidato unico di coalizione ed erede naturale di Mario Pupillo, la rappresentante di Lanciano in Comune batte i pugni e si dice sì, disposta a fare un passo indietro, ma non per il presidente del consiglio, reo di non aver contribuito fattivamente ai progetti dell’amministrazione Pupillo, bensì per Elisabetta Merlino, consigliera comunale e presidente della commissione Bilancio.

Un guazzabuglio in cui la luce in fondo in tunnel appare ancora molto lontano, esattamente come nel centrodestra. E nel frattempo, Progetto Lanciano e Giacinto Verna stanno a guardare.