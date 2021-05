Pierburg, dopo lo sciopero, le rassicurazioni. I sindacati: "Vogliamo fatti concreti"

Dopo lo sciopero, arrivano le rassicurazioni dell'azienda. Ieri, nella sede di Confindustria di Mozzagrogna le organizzazioni sindacali hanno incontrato i vertici della Pierburg tra i quali l'amministratore delegato in Italia, Frank Maurer.

La preoccupazione dei lavoratori è dovuta alle dichiarazioni della dirigenza locale sull'impossibilità di rispettare gli impegni presi negli anni passati nelle sedi ministeriali coinvolte per la gestione della crisi. La fabbrica occupa 114 lavoratori nel settore metalmeccanico a Lanciano e si teme un ridimensionamento dei livelli occupazionali.

"Maurer ha cercato di rassicurarci – spiegano le rsu e le segreterie Fiom, Fim, Uilm – Ha dichiarato che lo stabilimento di Livorno non è a rischio e che quello di Lanciano non è in discussione. Ci ha comunicato che si programmerà un incontro nel mese di giugno con Kasperlik (responsabile del settore Ricambi) e che in quella sede si cercherà di tracciare una linea per ripartire con le discussioni. Abbiamo ribadito più volte che sono già due anni che si fanno discussioni senza stringere nulla, è indispensabile dal prossimo incontro iniziare una disamina che porti qualcosa di tangibile, di buoni propositi abbiamo già fatto il pieno".

L'azienda starebbe valutando la possibilità di portare a Lanciano due lavorazioni, fatto giudicato positivo dai sindacati: "Darci questa conferma sarebbe sicuramente un segnale importante. Per il resto ribadiamo all’azienda che è necessario mantenere fede agli impegni presi nei passati incontri, ricambio generazionale e arrivo prodotti per il rilancio dello stabilimento. Nel frattempo, sarà nostra cura interessare le istituzioni locali delle nostre preoccupazioni, nel caso non dovessero arrivare impegni tangibili, da giugno percorreremo tutte le strade a nostra disposizione al fine di tutelare lo stabilimento di Lanciano e tutelare i livelli occupazionali, ci aspettiamo risposte dal gruppo Pierburg e dalla Rheinmetall".