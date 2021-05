Fratelli d’Italia e Pd sono d’accordo: "Sì a coalizioni unite, no ai personalismi"

No alle divisioni, sì all’unità della coalizione. Su questo si sono trovate d’accordo Rosetta Madonna e Ombretta Mercurio, rispettivamente segretarie cittadine del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia, ospiti nella puntata di ieri, giovedì 27 maggio, di Timeout.

Opinioni diverse, invece, sull’operato della giunta Pupillo e sulla gestione della macchina amministrativa e della città, dal centro alle contrade.

Sono state caute, invece, sul candidato sindaco per cui, in nessuna delle due coalizioni, si è ancora giunti ad una conclusione condivisa. Ma ciò che più interessa, a sentire le due, non è tanto trovare la quadra, quanto unire la squadra.









<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzonalocalelanciano%2Fvideos%2F629432147958027%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>