Nuovi reparti e pochi agenti, il sit-in della Polizia Penitenziaria

“Agli agenti va tutta la mia solidarietà – dichiara – mi farò portavoce delle loro istanze con i vertici nazionali affinché questa situazione possa risolversi al più presto”. A dirlo è l’assessore regionale della Lega, Nicola Campitelli, dopo il sit-in di stamattina degli agenti di Polizia Penitenziaria di fronte i cancelli della Casa Circondariale di Villa Stanazzo.

L’iniziativa è stata promossa dai sindacati Sappe, Osapp, Uilpa-p.p., Uspp, Fns-Cisl, Fp-Cgil e Sinappe che sollevano da tempo i temi dell’inadeguatezza dell’organico assegnato all’istituto di Lanciano e dell’apertura di nuovi reparti detentivi senza tenere in considerazione la necessità di incremento del personale per la gestione degli stessi.

“La pianta organica del personale, considerando l’apertura dei nuovi reparti detentivi, è assolutamente inadeguata – spiega l’assessore Campitelli – bisogna intervenire e sensibilizzare le istituzioni nazionali per soddisfare le richieste legittime della Polizia Penitenziaria. Peraltro la carenza di personale – aggiunge – incide negativamente sulla sicurezza che è messa a repentaglio continuamente. Soprattutto in questo momento storico”. “La pandemia – conclude – ha esasperato una situazione che va assolutamente affrontata. Per garantire l’incolumità di agenti e detenuti”.