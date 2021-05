Lanciano inaccessibile, la smart city delle barriere architettoniche

Lanciano, città della musica, delle fiere… e delle barriere architettoniche. Ne abbiamo parlato con Adamo Peschi, 46enne in carrozzina, con cui abbiamo potuto constatare quanto nella città frentana sia difficile la vita a rotelle, per un disabile, ma anche per una neomamma.

Rampe con pendenze elevate, parcheggi per disabili inadatti ed uffici inaccessibili fanno di Lanciano una città poco al passo coi tempi e che non aiuta in alcun modo i disabili ad essere autonomi ed a vivere la città con serenità, proprio come ogni moderna smart city dovrebbe fare.





















“Io ho due carrozzine. - dice Adamo - Caro sindaco Mario Pupillo, una gliela metto a disposizione per fare 100 metri insieme, in carrozzina, nel centro città, per capire quali e quanti problemi viviamo ogni giorno. Proviamo a risolverli”.