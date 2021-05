Se la Lega punta all’unità del centrodestra, Progetto Lanciano continua a dire no alle Primarie

È stato un confronto acceso quello tra il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna, ed il candidato sindaco proposto dalla Lega Lanciano, Danilo Ranieri, nella puntata di ieri di Timeout.

Un confronto che fa presagire una campagna elettorale bollente in cui i temi della Lanciano di domani scalderanno i dibattiti politici fino alle elezioni del prossimo autunno. Dai finanziamenti pubblici, alla ciclabile di via del Mare, fino ai lavori di corso Trento e Trieste e del nuovo Central Park, i due aspiranti sindaci si sono confrontati sui temi di maggior interesse per la città, senza tralasciare ciò che accade o accadrà nei tavoli politici.

La Lega si dice pronta ad accettare anche altri candidati per il bene dell’unità del centrodestra, mentre Progetto Lanciano dice di nuovo no alle primarie della coalizione di centrosinistra.