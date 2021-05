"Forza Italia non ha appoggiato Paolo Bomba, ma Alessandro Troilo"

Forza Italia non ha appoggiato la candidatura di Paolo Bomba ma, insieme all’Udc, ha rilanciato quella dell’avvocato Alessandro Troilo, proposta dalla lista civica Libera Scelta per un Obiettivo Comune [LEGGI QUI]. A dirlo sono voci interne al partito di Silvio Berlusconi a seguito dell’articolo apparso ieri su Zonalocale [LEGGI QUI], sugli esiti dell’ultimo tavolo regionale del centrodestra.

Bomba, candidato di Fratelli d’Italia, avrebbe invece incassato l’appoggio dei vertici regionali della Lega Luigi D’Eramo e Manuele Marcovecchio che, se così fosse, si posizionerebbero in netto contrasto con la sezione frentana del partito di Salvini, convinta del suo candidato, l’avvocato Danilo Ranieri.

Il centrodestra frentano non riesce quindi a convergere su un candidato unico che potrebbe essere a questo punto calato dall’alto già entro la fine di questa settimana.

Intanto le liste civiche restano alla finestra e se Tonia Paolucci con Libertà in Azione sembra sempre più lanciata verso una volata in solitaria, proprio come nel 2016, si fa avanti nel dibattito anche Nuova Lanciano. “Noi siamo qui che aspettiamo che i partiti risolvano le loro questioni - dicono dal movimento civico - e siamo pronti per dare un contributo per una nuova amministrazione. Ma il tempo delle attese è ormai finito”.