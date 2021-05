Vaccini a domicilio, a Lanciano arriva l’esercito

Due medici e due infermieri dell’esercito sono arrivati questa mattina nel centro vaccinale Palamasciangelo di Lanciano per aiutare nelle operazioni di vaccinazione a domicilio.

"Le vaccinazioni procedono a grande ritmo nel centro vaccinale, mentre per le vaccinazioni a domicilio delle persone impossibilitate a muoversi ci sono ancora dei problemi purtroppo che torno a segnalare ancora una volta. Oggi l’esercito - commenta il sindaco Mario Pupillo - con un'unità procederà a dare una mano in questo senso, ma contiamo sulla disponibilità dei medici di famiglia per completare nel più breve tempo possibile le vaccinazioni a domicilio”. Intanto i dati forniti dalla Asl iniziano, finalmente ad essere confortanti. Ad oggi ci sono 105 positivi in città, il numero più basso mai registrato da novembre scorso.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia di due decessi di nostri concittadini, che erano risultati positivi nelle scorse settimane: si tratta di una signora di 78 anni e di un signore di 73 anni, quest'ultimo ospite della residenza per anziani Villa900. - dice Pupillo - La Asl negli ultimi giorni ci ha comunicato numerose guarigioni e positivi sempre nell'ordine di qualche unità: l'andamento sembra finalmente migliorare con decisione dopo il rimbalzo pericoloso e preoccupante di aprile, quando abbiamo sfiorato la zona rossa per i nuovi contagi”.

Questa settimana si punta a vaccinare tutti gli over80 che ancora mancano, si possono presentare senza prenotazione al Palamasciangelo, e gli over70 prenotati tramite portale poste. Da oggi sarà possibile per i nati fino al 1981, quindi per gli over40, prenotarsi per la vaccinazione sul solito portale prenotazioni.vaccinocovid.gov.it con tessera sanitaria e codice fiscale.

“Manteniamo alta la guardia, - conclude il sindaco, che sarà vaccinata il prossimo 21 maggio - non abbassiamola proprio ora che vediamo la luce in fondo a questo maledetto tunnel grazie alla comunità scientifica e ai vaccini che stanno abbattendo le complicanze e la mortalità del covid”.