200 partecipanti per il terzo trofeo Enduro Smart

Si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Mauro Picca, il giovane motociclista morto sabato scorso in un tragico incidente sulla Variante Frentana, il terzo trofeo Enduro Smart che si è tenuto ieri, domenica 16 maggio, nel crossodromo di contrada Serroni.

200 gli iscritti, arrivati anche da fuori regione, appositamente per correre sui 24 ettari di terreno frentano. 24 categorie, da quella baby, riservata ai piccoli di 6 anni, fino agli over 50, si sono sfidate in una domenica di sport, divertimento e fair play nel pieno rispetto delle norme anticovid nelle gare di Enduro, Cross e Mini Cross, aperte anche alle moto d'epoca e trofeo Maxi E.

35 le persone dello staff per la perfetta riuscita dell’evento tra tecnici, meccanici e addetti alla sicurezza, in un circuito su due percorsi da 2 e 3 chilometri per un itinerario complessivo di 28 chilometri.

Tra i partecipanti, anche i 15 piloti frentani dell’Anxa Racing Team con due posizionamenti sul podio con un primo e terzo posto.