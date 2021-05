A caccia dei luoghi della Divina Commedia tra i vicoli di Lanciano

Grazie a Dante Alighieri, quest’anno, Suoni&Visioni, il festival del cinema muto, si apre verso il mondo delle scuole con uno speciale bando dedicato ai ragazzi.

Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, infatti, all’interno della rassegna Suoni&Visioni, l’associazione culturale Overtones, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, propone il bando di concorso Luoghi Danteschi Frentani rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dell’intero comprensorio frentano. Gli alunni saranno invitati a raccontare i luoghi danteschi con foto e video da loro realizzati sul territorio della città di Lanciano.

"Speriamo che i nostri ragazzi rispondano in tanti – commenta Walter Gaeta, direttore artistico di Suoni&Visioni e ideatore del bando di concorso – Abbiamo infatti provato a proporre un modo nuovo per scoprire spazi del nostro territorio che, in qualche modo, possano rappresentare le porzioni di spazi reali o astratti del viaggio narrato da Dante nella Divina Commedia".

Per partecipare, come singolo, gruppo o classe, occorre prestare una foto o un video che abbia ad oggetto la città di Lanciano che possa rappresentare artisticamente un luogo della Divina Commedia. È necessario presentare la propria opera entro e non oltre lunedì 14 giugno e la partecipazione è gratuita.

A dare un voto alle foto ed ai video ci sarà la giuria di qualità presieduta dal fotografo Roberto Colacioppo che, insieme al videomaker Enzo Testa e la giornalista Martina Luciani, sceglierà le migliori opere. Ma al loro insindacabile giudizio, si aggiungeranno anche i like che foto e video raccoglieranno sulle pagine social, Facebook e Instagram di Suoni&Visioni, decisivi per decretare i vincitori.

I primi tre classificati di entrambe le categorie saranno premiati in occasione della prima di Suoni&Visioni 2021, venerdì 23 luglio, nel Parco delle Arti Musicali, prima della proiezione del film L’Inferno (1911) diretta da Francesco Bertolini.

Saranno proiettate le foto e i video vincitori e i ragazzi saranno premiati con una targa, un attestato di partecipazione e un abbonamento per l’ingresso al festival Suoni&Visioni 2021. Inoltre le opere vincitrici, insieme al materiale ritenuto più valido, saranno raccolte in un catalogo digitale per costruire un prodotto fruibile anche ai fini turistici e per valorizzare le componenti socio economiche del contesto urbano. A tal fine, il materiale verrà pubblicato sul sito del Comune di Lanciano e divulgato tramite i canali social dedicati.

"La Divina Commedia non è mai stata così giovane, interattiva e… lancianese!", concludono gli organizzatori.