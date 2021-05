Scontro auto-moto sulla variante 84 Frentana, muore quarantenne

Un uomo di quarant'anni è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale a Lanciano. Lo scontro auto-moto è avvenuto attorno alle 14.30 sulla variante 84 Frentana, a poche centinaia di metri della caserma dei vigili del fuoco.

In base alle prime informazioni, l'uomo, in sella alla sua moto da cross, si stava immettendo in strada quando, per cause che le forze dell'ordine stanno accertando, si è scontrato con un fuoristrada che sopraggiungeva in direzione mare.

Sul posto i mezzi di 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli agenti municipali hanno deviato il traffico durante i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti.