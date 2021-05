Medaglie e applausi per le ginnaste frentane della ASD Planet

“Nonostante il duro periodo e le severe restrizioni, abbiamo tenuto duro ed i risultati, alla fine, si sono visti”. A dirlo è Silvia Petrillo, tecnico federale che è riuscita nell’impresa di riportare a casa le giovani atlete della ASD Planet tutte medagliate dalle competizioni del settore promozionale ASI CONFSPORT ITALIA, che si sono tenute domenica scorsa, 9 maggio, nel Palasport di Alba Adriatica e che hanno visto competere tra loro circa 100 ginnaste.

La ginnastica ritmica abruzzese non si è fermata e lo scorso inverno, tra dure regole e rigidi protocolli di sicurezza, ha continuato ad allenarsi fino alle medaglie nelle gare regionali, ufficiale pass per le finali nazionali.

“Dopo un primo momento di sconforto, abbiamo avuto la tenacia di ricominciare gli allenamenti e tra mille difficoltà iniziali siamo riuscite a far riaprire le porte del nostro palazzetto dello sport. - dice Silvia Petrillo a Zonalocale - La scelta era tra perdere un’intera generazione di atlete oppure cercare di superare il duro periodo che ha colpito l’intero mondo sportivo. Neanche a dirlo, - sottolinea - abbiamo scelto di dare un’opportunità a quante hanno voluto continuare ad allenarsi e oggi posso ritenermi fortunata e grata per gli ottimi risultati ottenuti”.

Alla gara di Alba Adriatica hanno partecipato: Serena Casciato; Camilla D’Ovidio e Metis Mezzanotte, secondo posto nella categorie allieve a corpo libero; Aurora Bomba terzo posto nel corpo libero; Micaela Nasuti primo posto nel corpo libero; Nives Tano e Carlotta Di Battista primo posto nella successione fune palla; Ludovica Simigliani e Claudia Giancristofaro, rispettivamente primo e secondo posto nella categoria misto corpo libero/clavette; Chiara Di Cicco terzo posto alla palla; Ada Finamore primo posto al cerchio.

Nelle competizioni della Federazione Ginnastica D’Italia FGI ABRUZZO, che si sono tenute invece ad Ortona, hanno conquistato il pass per le finali nazionali del settore Silver: Benedetta Lombardi, Greta Falconio, Maia Di Fulvio, Beatrice e Giorgia Caravaggio, Martina Esposito, Matilde Paolucci, Charlotte Lambiase e Lavinia Ucci.

“Nonostante tutto la ginnastica non si ferma, lo sport è necessità per il corpo e per la mente e per la crescita delle future generazioni. - conclude Silvia - Grazie a tutte le atlete dell’ASD Planet di Lanciano e ai loro genitori che hanno sostenuto il nostro lavoro che è la nostra forza da 25 anni”.