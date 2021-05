Trasporterà anche organi il nuovo mezzo della Polizia locale di Castel Frentano

Potrà trasportare anche organi o plasma la nuova autovettura in dotazione alla Polizia municipale di Castel Frentano. Una Jeep Renegade 4X4 2.0 appositamente allestita per le attività di Polizia, un veicolo particolarmente attrezzato e capace di non avere limiti nei vari impieghi operativi che consente di poter aumentare le possibilità di riuscita di intervento nonché, di diminuire i margini di errore e di infortunio.

Quest’autovettura dalla livrea bianco-blu, già testata dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, possiede delle caratteristiche ottimali sia per la guida su strada, sia in quella off-road, soprattutto per l’espletamento dei servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria. Infatti, le sue doti dinamiche e le sue proporzioni, rendono questo fuoristrada adatto alle attività di sicurezza relative al presidio e controllo del territorio, dai centri abitati sino alle aree rurali più impervie e difficili da raggiungere, anche in condizioni meteo più estreme.

“Non solo, da oggi questo veicolo potrebbe salvare la vita a voi o ad un vostro caro, potrebbe correre per noi. – precisa il sindaco, Gabriele D’Angelo – L’autovettura sarà utilizzata, oltre che per le normali operazioni di pattugliamento, anche per il trasporto urgente di organi e plasma qualora il centro nazionale trapianti dovesse richiederne l’intervento”. Questo perché in Italia, soprattutto per quegli organi con tempi di ischemia maggiori (ovvero che possono sopravvivere fuori dal corpo per più ore di altri, come i reni), il trasporto avviene su gomma, anche attraverso l’impiego di veicoli in dotazione alle Forze di Polizia sia esse statali che locali.

La presentazione del nuovo mezzo è stata occasione di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale di tutto il personale di polizia, dall’inizio dell’emergenza Covid19 in prima linea al fianco della cittadinanza.

Negli ultimi anni, il ruolo della Polizia locale è profondamente mutato – affermano il sindaco ed il vicesindaco Mario Verratti - sono cambiati gli scenari ed impieghi e per questa ragione, vi è stata la necessità di adeguare strumenti e dotazioni mettendo nelle condizioni il Comandante, capitano Michelino Verratti, un servizio al massimo dell’efficienza operativa ed in piena sicurezza. Non solo – continua il sindaco – ritengo che in un settore così strategico per l’Amministrazione comunale, le sole dotazioni strumentali non sono sufficienti se non affiancate da una costante formazione ma, prima ancora, da un elevato benessere organizzativo il quale, deve necessariamente vedersi migliorato in ogni singola giornata di lavoro”.

Al fine di valorizzare il lavoro svolto dal personale della Polizia locale nel corso dell’emergenza epidemiologica Covid 19, il sindaco D’Angelo ha voluto segnalare i loro nominativi alla Giunta Regionale affinché venga loro riconosciuta una speciale benemerenza di servizio.