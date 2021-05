"Cambiamo! Lanciano", la politica apre alle proposte dei cittadini

“Molti nomi circolano come candidato sindaco di Lanciano. Ma, ad oggi, nessun programma nessuna idea di città. Solo calcoli elettorali e pretattica. Il tutto condito con indigeste “salse pandemiche” e/o, peggio ancora, tavoli nebulosi e dibattiti di stampo scandalistico”. A dirlo è il comitato cittadino di Cambiamo! presieduto da Carmine Paolini.

“Francamente la città di Lanciano avrebbe bisogno di altro. Comunque non disperiamo, siamo obbligati ad essere ottimisti. - si legge nella nota del movimento - Ed è per questo che proponiamo, rivolgendoci ai cittadini e non alle inutili stanze dei falsi luoghi della politica, il progetto Cambiamo! Lanciano”.

Settimanalmente saranno raccolte le idee e le proposte, non soltanto degli iscritti e simpatizzanti, ma anche di quanti vorranno dare il proprio e personale contributo di fattiva partecipazione.

“Ai cittadini di Lanciano come a quelli dell’intero territorio del nostro amato Sangro Aventino. - conclude la nota - Ci siamo, siamo in ascolto! Scriveteci a: cambiamo.lanciano@gmail.com".