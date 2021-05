Castel Frentano, in arrivo 4 colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di 4 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Castel Frentano fa quindi ancora un passo in avanti verso la sostenibilità ed il green.

“Come ben sappiamo, le principali cause dell'inquinamento atmosferico, soprattutto nelle aree urbane, sono legate alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna. - dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Mario Verratti - Con politiche volte a diffondere la mobilità elettrica, quindi, si ridurrebbe l'inquinamento atmosferico, tutelando la salute dei cittadini e migliorando l'ambiente circostante. Ecco, dunque, la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio comunale”.

Le colonnine saranno installate nell’area parcheggio di corso Roma e in quella di via Cavalieri di Vittorio Veneto; nell’area campo sportivo di via Olimpia e di quello in via Nazionale.

Per ricaricare il veicolo sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una applicazione gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

“La ditta si impegna ad effettuare la loro realizzazione nonché la manutenzione. - conclude Verratti - Sarà quindi a costo zero per il Comune il quale si impegna a mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie alla loro installazione. In più la loro intera gestione rimarrà in capo alla ditta senza gravare sul Comune”.