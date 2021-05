Lanciano 25enne minaccia i poliziotti con un machete e fugge sui tetti

Prima si è barricato in casa minacciando gli agenti di polizia con un machete, poi è fuggito sui tetti per irrompere dentro un'altra abitazione dove è stato bloccato e arrestato.

È successo ieri pomeriggio a Lanciano in zona Santa Maria Maggiore dove le forze dell'ordine sono intervenute perché un 25enne si era barricato in casa minacciando di uccidere un ostaggio presente in abitazione, secondo quanto da lui stesso riferito. Gli agenti intervenuti hanno accertato però che il giovane si trovava da solo, era sul balcone dal quale minacciava di morte gli intervenuti con un machete e gettava verso di loro oggetti contundenti.

I tentativi di farlo scendere, non sono andati a buon fine e il 25enne è fuggito camminando sui tetti delle abitazioni vicine. "Nel frangente – spiegano le forze dell'ordine – è riuscito a forzare una finestra e a introdursi all’interno di un'altra abitazione vicina dove è stato raggiunto dalla polizia che lo ha disarmato e lo ha immobilizzato prima che potesse colpire qualcuno".

Il 25enne è stato così trasferito in ospedale dove si trova tuttora a causa delle condizioni di alterazione psico-fisica.