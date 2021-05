1.150 i vaccini somministrati nel primo weekend al Palamasciangelo

Sono stati 1.150 i vaccinati nel primo weekend di attività del Palamasciangelo, nel quartiere Santa Rita, a Lanciano. 552 i fragili e over80 che hanno ricevuto il vaccino Pfizer sabato 1 maggio e 598 i vaccinati di domenica.

Un grande lavoro fatto in sinergia tra operatori sanitari, protezione civile e volontari che, nel primo fine settimana di vaccinazione a Lanciano, si sono spesi per far sì che tutto filasse liscio.

5 linee vaccinali, zero barriere architettoniche in 1000 mq hanno accolto quanti, finalmente, sono riusciti ad avere il loro vaccino.

Piccola nota di colore, rose rosse con il tricolore per omaggiare le operatrici del centro vaccinale. È stato il gesto di un cittadino che, ieri mattina, al momento della vaccinazione, ha voluto così ringraziare il personale sanitario, e che dimostra con quanto affetto e partecipazione la comunità frentana stia vivendo questo momento per la città.

Da oggi, al Palamasciangelo proseguiranno le operazioni di vaccinazione con la somministrazione delle dosi di Astrazeneca.