Supermercato Despar Paione: cortesia e convenienza da oltre quarant’anni a Lanciano

Un polo commerciale nel cuore del quartiere più popoloso di Lanciano, un supermercato con reparti di prodotti freschi tra cui macelleria, salumeria, gastronomia e ortofrutta. Il supermercato Paione, con insegna Despar, è da oltre quarant’anni un punto di riferimento per la città di Lanciano. Nel quartiere Santa Rita, in via per Treglio 34, è stato ricreato un piccolo centro commerciale a portata di mano per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Oltre al supermercato ci sono infatti la gastronomia calda da asporto, i casalinghi, la ferramenta e l’abbigliamento.

Il fondatore Consiglio Paione ha avviato l’attività e l’ha accompagnata nella sua crescita passando poi il testimone ai figli Lucio e Fabio. L’obiettivo della famiglia Paione è stato sempre quello di puntare alla ricerca di prodotti di qualità del territorio, dai formaggi locali alla frutta e verdura a km. 0, mettendo sempre al centro la persona, facendo sentire ogni cliente come a casa propria. Ogni giorno il supermercato Paione è pronto ad accogliervi con il suo personale altamente specializzato e sempre cordiale.

Con la sua posizione nel cuore della città il supermercato è facilmente raggiungibile in auto, con un ampio parcheggio a disposizione, con i mezzi pubblici e a piedi. “Il nostro futuro - spiegano i titolari - è quello di ampliare i servizi come la distribuzione dei libri scolastici e la possibilità di servire pasti caldi da asporto. Inoltre vogliamo implementare il servizio di buoni pasto elettronici e lotteria degli scontrini”.

Ogni settimana, nel nuovo volantino del supermercato Despar Paione, ci sono tante offerte su prodotti selezionati, regali e buoni spesa per i clienti.

Supermercato Despar Paione

Via per Treglio, 34 - Lanciano

Aperto dal lunedì al sabato 8-20 | Domenica 8.30-13

telefono 0872 40245

informazione pubblicitaria