Lanciano, nuovo focolaio in una Rsa: 17 gli ospiti contagiati. Risale il totale dei positivi: 190

Sono 36 i nuovi casi positivi al Covid-19 nel Comune di Lanciano nelle ultime 48 ore. A comunicarlo il sindaco, Mario Pupillo, che riferisce i dati della Asl: oltre alle nuove positività, in città sono "21 i pazienti guariti: il totale attuale dei positivi risale dunque a 190".

Sale anche il numero dei decessi: sono 55. "Con grande dolore - afferma il primo cittadino - abbiamo appreso del decesso di un nostro concittadino di 92 anni risultato positivo lo scorso 12 marzo. Alla famiglia esprimo a nome mio e della città le più sentite condoglianze per questa grave perdita".

"Dopo il focolaio della residenza Villa Novecento - aggiunge Pupillo - ne è scoppiato un altro nella residenza per anziani Villa San Pio in viale Cappuccini: sono 17 gli ospiti contagiati, tutti trasferiti in altre strutture sanitarie del territorio per una migliore assistenza. Come è evidente l'attenzione deve rimanere massima, perché la strada per uscire da questo incubo è ancora lunga: raccomando a tutti di fare grande attenzione in questi giorni, il rischio di contagiarsi in ambito familiare è molto elevato come tutti sappiamo. Ricordo inoltre che fino al 6 aprile a Lanciano sono chiusi i parchi ed è vietato stazionare nelle strade e nelle piazze".