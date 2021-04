"Honda Dreamers": 4 scuole abruzzesi protagoniste del concorso per i 50 anni dell’azienda giapponese

Saranno gli studenti dell'IIS Da Vinci De Giorgio di Lanciano, IIS Volta di Pescara, IIS Pomilio di Chieti e IIS Mattei di Vasto i protagonisti del concorso "Honda dreamers" che Honda Italia spa di Atessa e l'Istituto Tecnico Superiore - Sistema Meccanica di Lanciano hanno istituito proprio in occasione del cinquantesimo anno di attività della multinazionale giapponese delle due ruote in Abruzzo. Gli studenti avranno la possibilità di realizzare i loro sogni legati al mondo delle due ruote e della tecnologia, misurandosi nella ideazione di una innovazione di prodotto, supervisionati dai tecnici del prestigioso marchio su tre categorie: design, accessorio e sostenibilità. L'iniziativa propone ai ragazzi e ai loro tutor di "vivere un'esperienza di lavoro valida non solo sotto il profilo formativo personale, ma anche nella conoscenza e nell'approfondimento di nuove tecnologie inserite in un concetto di sviluppo e miglioramento del veicolo a due ruote". Si partirà con un webinar tenuto proprio dal personale Honda per illustrare le finalità del concorso e le modalità operative.

"Quest'anno Honda Italia compie 50 anni e lo slogan che abbiamo scelto, 'Building next generation Dreamers', è proprio rivolto ai sognatori di domani, in particolare ai giovani" - spiega il direttore di Stabilimento di Honda Italia, Marcello Vinciguerra -. Con l'emergenza sanitaria che non ci permette di organizzare visite in stabilimento, attraverso questo progetto vogliamo cogliere l'opportunità di mantenere vivo il rapporto con le scuole che abbiamo consolidato negli anni. Un'occasione di confronto costruttivo - prosegue - nella quale condivideremo conoscenze e competenze, mettendole a disposizione degli studenti che, a loro volta, avranno il compito di unire fantasia e nozioni tecniche per presentare le loro idee. Honda Italia costruisce la sua essenza sui concetti di miglioramento continuo, sostenibilità, sviluppo dei processi ma soprattutto delle persone e considera il legame con il mondo dell'istruzione e della formazione un valore fondamentale per la crescita reciproca".

A nome di tutte le scuole partecipanti Patrizia Costantini, dirigente del "Da Vinci De Giorgio" di Lanciano, scuola di riferimento dell'ITS, dichiara: "Il mondo della scuola ringrazia il management della Honda per questa iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo ed interesse perchè mette in relazione il sistema di istruzione con la vita produttiva della nostra regione, contribuendo a ridare la giusta dignità alla 'cultura tecnica' per troppo tempo considerata di serie 'B'. Spostare l'attenzione dei ragazzi dal 'posto di lavoro' alla 'qualità del lavoro' perché le evoluzioni in atto, la digitalizzazione, industria 4.0, richiedono un'istruzione più performante e più rivolta alle competenze, non solo tecniche, ma anche alla creatività. Inoltre, ci conforta ed entusiasma l'idea che un'azienda così importante dia spazio ed attenzione allo sviluppo del capitale umano del territorio".

"Queste iniziative - sottolinea Paolo Raschiatore, presidente della Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano – sono il frutto del rapporto di forte collaborazione che abbiamo con Honda sin dalla nascita della Fondazione e sono importanti perché pongono all’attenzione delle famiglie e dell'opinione pubblica la grande opportunità di formazione tecnica di alto livello offerta in Abruzzo dalla presenza di aziende prestigiose fortemente sensibili al tema dello sviluppo di competenze di risorse umane, la vera sfida per le aziende è dare valore al capitale umano e lavorare insieme al sistema di istruzione e formazione per aumentarne la qualità".

Il concorso terminerà a maggio con la presentazione e la premiazione, in un evento pubblico, dei progetti migliori per ogni singola categoria prevista. I ragazzi dovranno realizzare anche un breve video che racconti l'idea progettuale e che metta in luce i punti di forza e di innovazione; verranno giudicati da una commissione composta dal management della Honda e dell'ITS.