Intensificati i controlli sul trasporto degli animali vivi in vista della Pasqua

Intensificazione dei controlli sul trasporto degli animali vivi da parte della polizia stradale di Chieti in vista della Pasqua e del maggior commercio di agnelli.

Al controllo hanno preso parte gli agenti di Chieti e di Lanciano unitamente ai veterinari del servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Asl Lanciano Vasto Chieti, che hanno ispezionato una decina di automezzi – in transito sulla A14 e in particolar modo al casello di Lanciano – usati per il trasporto nazionale e internazionale di equidi, suini avicoli e, in questo periodo, in particolar modo agnelli destinati al macello.