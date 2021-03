Lanciano, due nuovi focolai in città: 30 positivi in una Rsa, 15 in ospedale

Due nuovi focolai a Lanciano fanno risalire i contagi in città a oltre 200 dopo la discreta discesa dei giorni scorsi. A darne notizia è il sindaco Mario Pupillo che spiega che uno dei nuovi cluster è nella residenza per anziani "Villa 900" in via per Treglio: qui tra ospiti e personale sono state accertate 30 positività.

L'altro focolaio, con 15 contagiati tra personale sanitario e pazienti, riguarda l'ospedale "Renzetti" dove sono stati chiusi i reparti di Medicina e Neurologia. Il primo cittadino su quest'ultima vicenda ha chiesto spiegazioni al direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael: "Ho inviato una nota formale al direttore affinché chiarisca a me e alla cittadinanza i contorni di una vicenda molto preoccupante per quello che dovrebbe essere un ospedale no-Covid, come da piano aziendale è stato classificato il 'Renzetti'. Vogliamo avere informazioni certe e puntuali, subito". I positivi in città ad oggi sono 210.

"Massima attenzione – conclude Pupillo – Ricordiamoci che il virus cammina sulle nostre gambe e approfitta di ogni nostra piccola distrazione. Ricordo che siamo in zona arancione e che sono vietati gli assembramenti ovunque. Rispettiamo le regole, restiamo uniti".

Nel frattempo, sono iniziate le vaccinazioni delle persone con disabilità (Legge 104) nel punto vaccinale di San Vito. A seguire saranno convocati caregiver e fragili. Per le adesioni alla vaccinazione riservata alle persone dai 75 ai 79 anni è disponibilie la piattaforma on line.