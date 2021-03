Pupillo si offre volontario: "Se necessario, sono disponibile a fare il vaccinatore"

Ora è ufficiale. Il Palamasciangelo sarà un centro vaccinale per la popolazione del distretto sanitario di Lanciano. Stamani il sindaco, Mario Pupillo, e il direttore generale della Asl, Thomas Schael, hanno firmato la convenzione.

"Siamo pronti - annuncia il primo cittadino - a partire in breve tempo, attendiamo il via libera della Asl: ovviamente servono innanzitutto i vaccini, tanti tanti vaccini, noi metteremo a disposizione tutto quello di cui ci sarà bisogno per dare un servizio essenziale ai 60mila abitanti del distretto sanitario di Lanciano. Io stesso mi metterò a disposizione come volontario, qualora ce ne sarà bisogno, come medico vaccinatore, così come altri colleghi in pensione che hanno dato la propria disponibilità. Auspichiamo una rapida partenza, i vaccini sono la nostra speranza di vedere la luce in fondo al tunnel".