Prima trasferta e prima sconfitta per l’Unibasket Lanciano

L’Unibasket Lanciano esce sconfitto dalla prima trasferta stagionale in quel di Pesaro: nella gara valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie C Gold Nazionale non è bastato agli uomini di coach Di Tommaso chiudere avanti tre dei quattro quarti di gioco.

Nell’ultima frazione infatti i padroni di casa, sulla spinta dei loro tiratori Cardellini e Giovanardi, hanno piazzato il parziale di 22 a 10 che ha purtroppo tagliato le gambe ad un Lanciano apparso in crescita rispetto all’esordio col Bramante.

“Dispiace per il risultato perché siamo stati sempre in partita e avanti nel punteggio, - commenta il coach Di Tommaso - resistendo alla loro fisicità lottando anche in difesa con delle buone soluzioni ma è stato questo 9 a 0 a chiudere definitivamente la partita spezzandoci le gambe”.

L’Unibasket lascia quindi la palestra di Baia Flaminia con il rimpianto di una partita giocata sempre alla pari e che con un po' di fortuna in più poteva concludersi con un finale diverso, ma purtroppo la legge dello sport è anche questa. L’Unibasket tornerà in campo domenica prossima alle 18 per il derby d’Abruzzo contro l’Amatori Pescara.