Nasce a Lanciano "Cambiamo!" il partito di Giovanni Toti

Sotto la guida di Carmine Paolini, nasce anche a Lanciano il comitato di “Cambiamo!”, il nuovo soggetto politico presieduto a livello nazionale da Giovanni Toti, europarlamentare, coordinatore di Forza Italia ed, attualmente, presidente della Regione Liguria.

Il partito conta al suo interno un significativo gruppo di parlamentari tra la Camera ed il Senato della Repubblica Italiana tra cui, per l’Abruzzo, Gaetano Quagliariello.

E ad un anno dall’inizio della pandemia, nella giornata in cui si fa memoria di tutte le vittime del Covid, il movimento coglie l’occasione per ribadire il ruolo di assoluta centralità dell’ospedale Renzetti per Lanciano e per tutto il comprensorio frentano.

“Riteniamo doveroso esprimere il più sentito plauso per l'ottimo lavoro svolto, in questi mesi, da tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Renzetti. - afferma in una nota il comitato di Lanciano - Sangro Aventino di “Cambiamo!” - Ribadiamo pertanto con fermezza che, al di là delle vuote e stantie “liturgie” politiche alle quali stiamo assistendo e che non ci appassionano, il primo punto della propria agenda elettorale, in vista delle prossime elezioni amministrative e che dovrà, necessariamente, essere punto centrale del confronto sul programma elettorale con tutte le altre forze politiche che si candideranno alla guida della città di Lanciano, sarà il rendere cantierabile il progetto per il nuovo ospedale civile Renzetti di Lanciano”.

Attualmente “Cambiamo!” annovera tra le sue fila oltre 15 consiglieri regionali ed oltre un centinaio tra sindaci e consiglieri comunali. E si articola, come da Statuto, su tutto il territorio nazionale in comitati locali riconducibili poi ai rispettivi comitati regionali e provinciali.