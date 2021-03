Comunali 2021, i partiti di centrodestra pronti a scegliere Danilo Ranieri

49 anni, laureato in giurisprudenza all’università di Bologna, avvocato lancianese, nuovo alla politica ed in quota Lega. Sarebbe Danilo Ranieri il candidato sindaco su cui tutti i partiti di centrodestra sarebbero pronti a convergere per le elezioni amministrative del prossimo autunno per il rinnovo del consiglio comunale.

Dopo settimane di tira e molla e di apparente immobilismo in cui tutti erano pronti a fare un passo in avanti e nessuno uno indietro, il centrodestra lancianese sembrerebbe aver trovato la quadra e l’unità tanto agognata, mentre il centrosinistra sarebbe ancora alle prese con un minuzioso gioco di scacchi.

Tutti i partiti dell’area moderata, secondo indiscrezioni, avrebbero quindi scelto lui come candidato sindaco unico del centrodestra raccogliendo così l’invito del tavolo regionale che, alcune settimane fa, aveva rimandato alle segreterie cittadine la scelta del nome [LEGGI QUI].

Per il momento restano quindi, ancora una volta, fuori dai giochi Paolo Bomba, candidato in pectore di Fratelli d’Italia ed i movimenti civici dell'area di centrodestra ancora in cerca di un collocazione. Saranno disposti a fare un passo indietro per Ranieri? Ottobre non è poi così lontano.