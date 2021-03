Pupillo: "Vacciniamoci, anch’io quando sarà il mio turno lo farò senza indugi"

17 guarigioni e altri 12 contagiati dal virus con un totale dei positivi che scende leggermente a 291.

“Le famiglie stanno facendo sacrifici enormi, così come i cittadini e le attività commerciali chiuse per via delle maggiori restrizioni disposte dal Presidenze della Regione Abruzzo che ci pone come Comune in "zona arancione con maggiori restrizioni”. La nostra speranza - dice il sindaco Mario Pupillo - nel breve termine è quella di assistere a un calo sensibile dei contagi nei prossimi giorni. Nel medio termine invece la vera grande speranza è rappresentata dai vaccini, solo ed unicamente dai vaccini: più vacciniamo, prima usciamo da questo incubo tremendo”.

L’invito del sindaco è inoltre quello di assumere informazioni verificate da fonti attendibili e di non dare seguito alle pericolose bufale che vengono messe in giro in maniera irresponsabile sui presunti effetti collaterali dei vaccini.

“Faccio un appello a chi fa parte delle categorie che in questa fase hanno la priorità alla vaccinazione, ovvero gli over80 che stiamo continuando a chiamare grazie alle educatrici dei nidi comunali, le persone fragili e il personale della comunità scolastica: - prosegue il sindaco - il vaccino è la nostra e la vostra salvezza, vi prego di procedere senza indugio a vaccinarvi quando sarete convocati. Io stesso - conclude - quando sarà il mio turno farò il vaccino senza se e senza ma: ci sono tante persone che aspettano come una liberazione il vaccino, molti decessi sarebbero stati evitati e molti purtroppo non ce l'hanno fatta proprio quando erano ad un passo dal vaccino. È una questione di vita e di responsabilità verso il prossimo”.