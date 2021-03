Relive - 5 concerti in streaming riaccendono i riflettori del teatro Fenaroli

Cinque appuntamenti musicali per riaccendere i riflettori sul e nel teatro Fenaroli. Si tratta di RELive - La Musica Torna a Casa, progetto musicale e culturale di Picsat Abruzzo, con la direzione artistica di Gianmaria Tantimonaco, che rappresenta la volontà e lo sforzo di riaccendere, rivitalizzare e riposizionare l'arte, la musica e i suoi protagonisti nella vita delle persone, dopo mesi di declino e abbandono.

Cinque eventi artistici, dal 21 marzo al 25 aprile, in diretta streaming, per un cartellone di concerti che vuole ristabilire un contatto tra spettatori e artisti attraverso l’emozione della musica dal vivo, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ma senza rinunciare alla qualità video e sonora di uno spettacolo di alto livello, da poter fruire dal divano di casa, anche in piena zona rossa.

“RELive vuole essere la risposta concreta, fattibile, sostenibile e, in piena onestà intellettuale, di compromesso, per permettere la sopravvivenza alla musica, agli artisti e a tutte le persone e i luoghi che di essi si nutrono. - afferma il direttore artistico Tantimonaco - Il primo passo di RELive è quindi la creazione di un cartellone di concerti in streaming, in diretta dai luoghi simbolo della comunità in cui il progetto nasce, Lanciano, città della musica”.

Si parte dunque il 21 marzo, alle ore 21.30, con la musica di La Scala di Seta, per poi proseguire con gli Ancestral Chamber Music, Lilac For People, Diora Madama, e concludere il 25 aprile con il concerto degli Acoustic Ladyland.

“Le storiche mura del Fenaroli - prosegue Tantimonaco - accoglieranno quindi concerti di musica da film, concerti-omaggio a personaggi del mondo della musica rock (Jimi Hendrix) come della letteratura mondiale (Dante), e ancora musica jazz, classica, elettronica e funky. La stessa idea di teatro come spazio strettamente legato ad un repertorio ben preciso viene quindi allargato, per arrivare così ad arricchire non solo la storia del sito stesso, ma anche a mostrare al pubblico come il teatro possa essere uno spazio moderno, al passo coi tempi, che non dimentica la tradizione ma che sa anzi sposare antico e nuovo nel segno di una ricerca artistica mai doma”.

I concerti saranno fruibili attraverso il canale Youtube di PICSAT Abruzzo ed offerti gratuitamente al pubblico, che potrà vederli partecipando e commentando in diretta.

“È per noi motivo di orgoglio ed emozione poter riaprire le porte del teatro Fenaroli - dice l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia che, con il Comune di Lanciano, ha partecipato al progetto con un contributo di 7mila euro - ed anche un interessante esperimento per poter ampliare la nostra offerta culturale e poter rimetterci in movimento dopo questo anno di stop forzato”.