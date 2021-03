La maestre nel nido a supporto degli over 80 che vogliono vaccinarsi

Sale a 341 il numero dei positivi a Lanciano, per l’effetto della positività di 18 nuovi cittadini e le 15 guarigioni. Le guarigioni totali della seconda ondata sono 848 e le quarantene in corso sono scese sensibilmente a 329.

“Vorrei ringraziare pubblicamente le educatrici del nido comunale "Il Sorriso" di Marcianese, che in settimana hanno ricevuto la vaccinazione e si sono messe a disposizione, - dice il sindaco Mario Pupillo - essendo i nidi chiusi con ordinanza, per aiutare i nostri concittadini anziani che non hanno ancora manifestato l'adesione ad accedere alle informazioni circa la campagna di vaccinazione in corso per questa categoria”.

Le educatrici Francesca, Patrizia, Rossella, Angela e Giuseppina stanno contattando telefonicamente in questi giorni gli over80 di Lanciano che non hanno ancora manifestato l'adesione alla vaccinazione tramite il portale della Regione Abruzzo, supportando in caso di volontà ad aderire chi ha difficoltà con gli strumenti digitali e facendo sentire loro la vicinanza della comunità.

“La Asl ci ha inviato pochi giorni fa una nota per chiedere la nostra collaborazione in questo senso con l'obiettivo di garantire a quante più persone possibili le informazioni circa l'accesso alla vaccinazione anticovid19, - conclude Pupillo - sperando che tutti gli over80 che attendono la chiamata della Asl vengano presto convocati per la prima dose di vaccino. Continuiamo a tenere alta l'attenzione. Mascherine sempre, igiene delle mani, distanziamento”.