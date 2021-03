Rispetto delle norme anti-covid, oltre 200 le persone fermate

Fine settimana intenso per i Carabinieri della Compagnia di Lanciano che hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza, anche finalizzati a monitorare il rispetto delle disposizioni in essere volte a contenere la diffusione del Covid-19. Oltre alla costante azione di sensibilizzazione finalizzata ad informare i cittadini circa le conseguenze per il mancato rispetto delle norme, non sono mancate le trasgressioni alle varie ordinanze in vigore.

Tra le oltre 200 persone sottoposte a controlli da parte delle varie pattuglie impegnate nella giurisdizione, ne sono state sanzionate 21, parte per non aver rispettato il “coprifuoco”, essendo stati beccati in giro oltre le ore 22 in assenza dei motivi di necessità previsti, parte per non aver a disposizione o indossato la mascherina.

Altri due giovani, entrambi 25enni, sono stati multati poiché sorpresi a stazionare nelle zone interdette dalla specifica ordinanza del sindaco, prorogata anche per la settimana in corso. Stessa sorte è toccata ad altre 3 persone sorprese a portare a spasso il proprio cane ad eccessiva distanza dalle proprie abitazioni. I controlli hanno riguardato anche la circolazione stradale ed hanno permesso ai militari di accertare 10 violazioni tra le quali una guida pericolosa e due mancanze di copertura assicurativa, con il conseguente sequestro dei veicoli. Le sanzioni elevate ammontano così ad oltre 12mila euro.

Nell’ambito dei medesimi servizi, infine, è stato scovato un giovanissimo del luogo con indosso un grammo di marijuana e pertanto segnalato al Prefetto di Chieti. I servizi di controllo da parte dei Carabinieri di Lanciano proseguiranno senza sosta al fine di fornire una concreta ed incisiva risposta alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini.