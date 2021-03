Covid, a Lanciano tornano a crescere i contagi

I contagi hanno ripreso a crescere più delle guarigioni, stabilmente. Nelle ultime 48 ore la Asl ha comunicato la positività di ulteriori 29 cittadini a fronte di 16 guarigioni: il totale dei positivi risale alla cifra di 345, con le quarantene stabili a 490.

Di questi 29 positivi, 3 sono ricoverati in ospedali abruzzesi, ormai saturi nei posti letto e con le terapie intensive oltre il 40% di occupazione.

“Questa variante è molto contagiosa, è un virus maledetto che approfitta di ogni distrazione per colpire, soprattutto i più fragili ma non solo loro. - afferma il sindaco Mario Pupillo - Mascherine ovunque, igiene delle mani, distanziamento e rispetto delle norme in vigore per il nostro Comune. È una situazione molto critica. Restiamo uniti e che tutti abbiano rispetto per la propria e altrui salute”.